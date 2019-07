Haftanın tarihine bakış

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi örgütlemeye yönelik çalışmaları, İstanbul'daki İngiliz güçlerini tedirgin etmişti. 9. Ordu Müfettişliği görevi de bu arada hükümetin düzenlemesiyle 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilmişti.

İngiliz güçleri komutanı General George Milne, ardından İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Caltrop, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması öncesinde ve sonrasında birkaç kez saray ve Harbiye Nezareti nezdinde Mustafa Kemal'in geri çağrılması için girişimde bulunmuşlardı.

Vükela Meclisinin (Bakanlar Kurulu) 8 Temmuz 1919 günü 3. Ordu Müfettişliğinden alınmasına ilişkin kararının gecesi Mustafa Kemal, sarayla bir telgraf görüşmesi yaptı ve bu görüşme sırasında kendisine resmi memuriyetine son verildiği bildirildi. Mustafa Kemal de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, 23.00'te de padişaha resmi görevi ile beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren telgrafları çekti.

Atatürk, bu olayı daha sonra şöyle anlatıyor:

"Harbiye Nezareti 'İstanbul'a gel' diyor, Padişah, 'Evvela tebdilihava al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma' diye başlıyordu. Nihayet 8 Temmuz 1919 gecesi Saray ile açılan bir telgraf muhaberesi esnasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, bir aydır devam eden oyun hitama erdi. İstanbul, benim, o dakikada resmi memuriyetime hitam vermiş oldu. Ben de aynı dakikada, 8 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 11.00'de padişaha silki askeriyeden istifamı müş'ir telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblağ edildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik."

Belli başlı öteki olaylar:

8 Temmuz

1522- Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıktı.

1829- Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında "Hünkar İskelesi" anlaşması imzalandı.

1919- Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi.

1928- Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

1937- Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı.

1943- Atatürk'ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer öldü.

1948- Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı.

1950- İhracat tamamen serbest bırakıldı.

1954- Türkiye'de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı.

1966- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar'ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti.

1993- Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.

1996- RP-DYP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, "Refahyol" dönemi başladı.

2007- Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün'deki "Petra Antik Kenti", "Çin Seddi", Brezilya'daki "Kurtarıcı İsa Heykeli", Peru'daki "Machu Picchu Antik Kenti", Meksika'daki "Chichen Itza Piramidi", Roma'daki "Kolezyum" ve Hindistan'daki "Tac Mahal" anıt mezarı olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi.

2012- Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Suudi Prens Muhammed bin Suud bin Abdulaziz'in (93) vefat ettiğini duyurdu.

2012 - 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Recep Kara'yı yenen Ali Gürbüz oldu.

2013- Mısır'da Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'yi desteklemek üzere bir araya gelen göstericilere, sabah namazını kıldıkları sırada önce gaz bombası atıldı, ardından ateş açıldı. Saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, keskin nişancıların orduya ait binaların çatısında konuşlandığını belirtti.

2015 - Rusya, BM Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınayan karar tasarısını veto etti. Böylece Srebrenitsa'da işlenen savaş suçlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından da soykırım olarak nitelendirilmesi engellenmiş oldu.

2016- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 3 yıldızı bulunan, kütle olarak da Jüpiter'den 4 kat büyük gezegen keşfetti.

2017- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen ÖSO tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

2018- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı.

9 Temmuz

1401- Moğol İmparatoru Timur'un orduları, Bağdat'ı ele geçirdi.

1872- İbret gazetesi, yazar Namık Kemal'in "Garaz Marazdır" başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı, Namık Kemal sürgüne gönderildi.

1932- Türkiye, Milletler Cemiyetine üye oldu.

1935- Moda Deniz Kulübü, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1938- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatında üç saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı Atatürk'ün, Bakanlar Kuruluna son kez başkanlık edişi oldu.

1945- Ormanlar, devletin mülkiyetine geçti.

1946- Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti.

1949- Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı, 56 kişi dumandan boğularak öldü.

1952- İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarında, ilk televizyon yayını basın önünde yapıldı.

1953- Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.

1961- Anayasa için halk oylaması yapıldı. 1961 Anayasası, yüzde 61,5 oranındaki "Evet" oyuyla kabul edildi.

1979- Abdi İpekçi cinayetinin sanığı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

1987- Midyat'ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.

1993- Sivas olaylarında yaralanan şair Metin Altıok'un da kaldırıldığı hastanede 52 yaşında ölmesi üzerine olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

1995- Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak'ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgelerinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127'ye ulaştı.

1998- İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'ndaki patlamada 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. "Tüp patlaması mı, terör örgütü bombası mı" tartışmaları dört yıl sürdü. Bilirkişi raporları, olayın tüp patlaması olduğu yönündeydi.

2001- Emlakbank, Ziraat Bankasına devredildi.

2006- İtalya, Fransa ile yaptığı final maçında dünya kupasının sahibi oldu. Maçtan çok, Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın İtalyan oyuncu Marco Materazzi'ye kafa atması konuşuldu.

2008- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda üç polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden üçü ölü ele geçirildi, biri kaçtı.

2011- Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti.

2013- ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, Venezuela'nın sığınma teklifini kabul ettiği bildirildi.

2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63. Hükümet'i kurmak için AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirdi.

2015- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, İstanbul'da tedavi gördüğü GATA'da 90 yaşında vefat etti.

2015- FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden FIFA İcra Kurulunun eski üyesi Chuck Blazer'e, ömür boyu futboldan men cezası verildi.

2016- Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyelerinden Burhan Wani öldürüldü. Wani'nin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin sivil ve bin 600 güvenlik görevlisi yaralandı.

2017- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.

2017- Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protesto edildi. Protestocular, Schanzenviertel semtinde caddelere barikat kurup ateş yaktı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

10 Temmuz

1900- Paris Metrosu açıldı.

1921- Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923- İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1933- Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1939- Türk Basın Birliğinin ilk kongresi Ankara'da toplandı.

1947- Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1952- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961- Galatasaraylı milli futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo takımına 660 bin liraya transfer oldu.

1962- ABD, kıtalar arası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1969- Ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.

1971- Fas ordusunun bazı birlikleri, krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.

1985- Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'nda bulunan barış örgütü Greenpeace'in "Rainbow Warrior" adlı gemisinde iki patlama oldu. Gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.

1992- Yazar, edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında öldü.

1996- Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında yaşama veda etti.

1996- Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleştirildi.

2007- Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gök adaları saptadı. Keşif, Hawai'de Mauna Kea Yanardağı'nın tepesinde 4 bin 205 metre rakımda kurulu Keck Teleskobu sayesinde yapıldı.

2011- Şike soruşturmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı ve Metris Cezaevine konuldu.

2011- Telekulak skandalıyla sarsılan İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" son kez yayımlandı.

2012- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak ile petrol ticaretinin başladığını açıkladı.

2012- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık." dedi.

2013- Ukrayna'nın Donetsk kentinde 10-14 Temmuz'da düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Emel Dereli, 20,14 metrelik atışıyla şampiyona ve yıldızlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

2016- Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

2017- Yurt dışındaki ilk Türk ticaret merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da açıldı.

2017- TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan İbrahim Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü olarak atandı.

2018- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı.

11 Temmuz

1789- Fransız devrimci Lafayette, "İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi"ni, Devrimci Milli Meclise sundu.

1921- İngilizler, Suriye'de istenmeyen Faysal'ı Irak'ta kral ilan etti.

1958- İstanbul'da 1930'dan beri birleşik olan valilik ve belediye başkanlığı birbirinden ayrıldı.

1963- Türkiye'de veremle savaşın öncülüğünü yapan Prof. Dr. Tevfik Sağlam 82 yaşında İstanbul'da öldü.

1975- Eski Çin'in başkenti Xian'da 2000 yıl öncesinden kalma, aslı ile aynı boyda, savaş donanımlı, kilden yapılmış 6 bin kişilik ordunun heykelleri bulundu.

1989- Aktör Laurence Olivier 82 yaşında öldü.

1991- Aktüel dergisi yayımlanmaya başlandı.

2005- Kanser nedeniyle uzun süredir tedavi gören NTV Spor Yayınları Koordinatörü Gazeteci Kenan Onuk vefat etti.

2011- Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarındaki Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde üç yıl önce el konulan bir gemiden indirilen konteynerlerdeki mühimmatın patlaması sonucu, üs komutanı dahil 13 kişi öldü.

2013- 15. Dönem TBMM Başkanlığı yapan Kemal Güven, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2015- Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 136 kurbanın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2015- Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Tuğba Güvenç 3 bin metre engelli yarışında, Ali Kaya da erkekler 5 bin metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2016- Bosna Hersek Hükümeti, Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihi olan 11 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.

2017- Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

2017- FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı ile valilik, belediye ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergileri 81 ilde ziyarete açıldı.

2018- Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

2018- Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, Antalya'da 68 yaşında vefat etti.

12 Temmuz

1536- Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.

1878- Osmanlı devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere'ye devretti.

1923- İstiklal Marşı için Ali Rifat (Çağatay) Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş yedi yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki (Üngör) Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1925- İlk antika otomobil yarışı Münih'te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz'i, yapımcısı Karl Benz kullandı.

1932- Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı amaç edinen Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kuruldu. TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat oldu.

1936- Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.

1944- İstanbul Yüksek Mühendislik Okulunun yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.

1960- Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divana sevk edildi.

1961- Türkiye'nin Ortak Pazar'a katılma önerisi reddedildi.

1972- Deniz Kuvvetlerine ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Berk fırkateyni donanmaya katıldı.

1975- Atatürk ile iki yıl evli kalan Latife Uşaklıgil 75 yaşında vefat etti.

1982- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angeles'deki yargılama sonunda 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

1993- Arzum Onan, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.

1993- Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2006- İsrail, iki askerini kaçıran Hizbullah'a karşı savaş başlattı. 34 gün süren savaşta bin 200 kişi öldü, 15 bin ev yıkıldı. BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos'taki 1701 sayılı kararı 14 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve savaş sona erdi. Karar, Lübnan'ın güneyinde çok uluslu güç askerlerinin konuşlandırılmasını öngörüyordu.

2012- ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.

2016- Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.

2017- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.

2018- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

13 Temmuz

1793- Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1878- Osmanlı Devleti ile Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa arasında "Berlin Anlaşması" imzalandı.

1930- İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı. 30 Temmuz günü sona eren şampiyonada kupayı ev sahibi takım kazandı.

1937- Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1949- Papa Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.

1959- Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1959- "Lüküs Hayat" operetinin yazarı Ekrem Reşit Rey 59 yaşında vefat etti.

1971- Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevinde evlendi.

1976- Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan dört Filistinli, bir polis ile bekçiyi öldürdü ve büyükelçi ile öteki personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Saldırganlar, aynı gün FKÖ yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda saldırganlar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldu ve yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildi.

1985- Afrika'daki açlar için "Live Aid" konseri düzenlendi.

1993- Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995- Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

2002- Şair Ece Ayhan 71 yaşında İzmir'de yaşama gözlerini yumdu.

2005- TBMM Milli Egemenlik Onur Ödülü, törenle Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildi.

2011- AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.

2012- Genelkurmay Başkanlığınca, Doğu Akdeniz'de, 22 Haziran'da uluslararası hava sahasındayken silahsız ve tanıtma sistemi açık olarak görev uçuşu gerçekleştirdiği sırada hiçbir uyarı yapılmadan düşürülen RF-4E uçağıyla ilgili, "Kriminal inceleme sonucuna göre, uçağımızın düşürülme nedenleri arasında Suriye tarafından iddia edildiği gibi bir uçaksavar ateşi ile düşürülme ihtimalinin ortadan kalktığı görülmüştür." açıklaması yapıldı.

2013- TBMM Genel Kurulunda, darbelere yasal dayanak olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren yasa kabul edildi.

2015- Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Türkiye'de 16 yıl sonra ilk defa hükümet kurulması için koalisyon görüşmeleri gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilecek dosya tamamlandı.

2016- İngiltere'de Brexit kararının ardından David Cameron'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevi için Muhafazakar Partiden iki kadın aday oldu. Adaylardan Andrea Leadson'ın çekildiğini açıklamasıyla başbakanlığı kesinleşen İçişleri Bakanı Theresa May görevine başladı.

2017- Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Meryem Bekmez ise kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya elde etti.

2017- Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, 61 yaşında Şinyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2018- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

2018- İzlanda, ABD'nin ayrılma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyesi oldu.

2018- Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

14 Temmuz

1683- Osmanlı orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1789- Silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesini ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başladı.

1926- Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1936- Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1942- Atılay denizaltısı battı, 39 subay ve er şehit oldu.

1948- Yerli Film Yapanlar Cemiyetince düzenlenen ilk film festivalinde, Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" birinciliğe değer bulundu.

1958- Irak'ta General Abdülkerim Kasım yönetimindeki ihtilalci ordu birlikleri, kanlı darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kral Faysal, Kral Naibi Prens Abdulilah ile Başbakan Nuri Said öldürüldü. Bağdat Paktı Konferansı dolayısıyla Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İran Şahı Pehlevi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza, Irak'taki ihtilali görüştü.

1960- Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1966- Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968- İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Sait Halman oldu.

1971- Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten görevlerinden istifa etti.

1983- Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy katledildi.

1987- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sekiz ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliğine Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1995- Yazar Bilge Karasu 65 yaşında öldü.

1997- İstanbul Harbiye Orduevi'ne lav silahıyla ateş açıldı.

1997- Anadolu Ajansı muhabiri Murat Koç trafik kazasında vefat etti.

2001- Türk basınında ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul'da vefat etti.

2004- Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Avusturya'nın Granz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı.

2004- Tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat (38), gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürüldü.

2005- Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın evinde emniyet müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye edildi.

2011- Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2012- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü.

2015- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "New Horizons (Yeni Ufuklar)" uzay aracının, "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğu ve gezegenin bazı bölgelerinde hareket eden buz kütleleri bulunduğu anlaşıldı.

2016- Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin kamyonla 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın içine dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016- Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde FETÖ/PDY'nin, silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

2017- OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

2017- Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2017- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da 1969 yılından bu yana ilk kez cuma namazı kılınmadı. Mescid-i Aksa'nın kapatılması nedeniyle cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında eda eden Filistinliler, namazın ardından tekbir getirerek "Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı.

2018- Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de 15 anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

