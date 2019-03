Haftanın Tarihine Bakış

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu ve Çanakkale'nin geçilmezliğini kanıtladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek, Osmanlı devletini Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu.

Osmanlı güçlerinin Süveyş Kanalı'na taarruzu (3 Şubat 1915) sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yöneltti.

İtilaf devletleri, on ikisi İngiliz, dördü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı. Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu.

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle, ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı. 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi. Ancak 17-18 Mart gecesi Nusret mayın gemisi, Erenköy koyuna ve boğaz geçişine mayın döşedi.

Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi Bouvet, Irresistible ve Ocean zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı. Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti ve Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi.

Belli başlı öteki olaylar

18 Mart

1915- İtilaf devletlerine karşı Çanakkale Zaferi kazanıldı.

1920- Meclisi Mebusan, İstanbul'un işgali üzerine çalışmalarına ara verme kararı aldı.

1926- Finike'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 27 kişi öldü.

1926- Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesini kurdu.

1933- Marsilya'da toplanan Uluslararası Kadın Kongresine, Türkiye'den Lamia Tevfik, Seniha Rauf Hanımlar katıldı.

1940- Hitler ve Mussolini, İtalya'da buluştu. İtalya, Almanya'nın yanında savaşa girme kararı aldı. Bundan dört yıl sonra, Almanlar Macaristan'ı işgale başladı.

1949- Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruldu.

1949- "Harika Çocuklar Yasası" kapsamında yurt dışında eğitim görmesine karar verilen yedi yaşındaki İdil Biret, Paris'e gitmek üzere ailesiyle İstanbul'dan ayrıldı. Fransa'da öğrenim görecek İdil Biret ile tanınmış kompozitör Nadia Boulanger'nin ilgileneceği bildirildi.

1953- Yenice ve Gönen'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 265 kişi öldü.

1956- Fransa, Cezayir'e asker çıkarmaya başladı.

1965- İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, dünyadan 2 bin 177 kilometre yükseklikte, "Voskhod II" (Gün doğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı. Leonov, bu sürenin 12 dakika 9 saniyesini "yürüyerek" geçirdi.

1974- Pakistan'ın devrik Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

1979- CENTO Genel Sekreteri Büyükelçi Kamuran Gürün, örgütün dağılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. CENTO Daimi Komitesi, Eylül 1979'da örgütün feshedildiğini duyurdu.

1981- Tiyatro ve sinema sanatçısı Cahide Sonku 65 yaşında öldü.

1992- Güney Afrika'da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanınan Devlet Başkanı de Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi.

1995- Sinema sanatçısı Sadri Alışık 70 yaşında hayatını kaybetti.

2010- TRT'nin yeni kanalı TRT HABER yayın hayatına başladı.

2011- Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbide, sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir stadyumda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2016- Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde cuma namazı esnasında düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i kadın, 7'si çocuk 17 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

2016- AB ile Türkiye, Brüksel'de düzenlenen zirvede sığınmacı krizinin çözümü için anlaştı. Anlaşma metnine göre 20 Mart itibarıyla Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye gönderilecek.

2017- "Dünyanın En Uzun Aralıklı Köprüsü" olma unvanına sahip olacak Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı.

2018- Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2018- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

2018- Rusya Devlet Başkanlığına dördüncü kez Vladimir Putin seçildi.

19 Mart

1866- Osmanlı hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılmasına izin verdi.

1877- Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı.

1883- Amerikalı ayakkabı ustası Jan E. Matzeliger, bir seferde tüm ayakkabıyı imal eden ilk makineyi icat ederek, ayakkabı sanayisinde devrim yaptı.

1920- Mustafa Kemal, Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı.

1945- Sovyetler Birliği, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı yenilemeyeceğini bildirdi.

1965- Merzifon'un Çeltek Linyit İşletmesi'ndeki grizu patlamasında 69 işçi öldü, 58 işçi yaralandı.

1971- CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı.

1975- Tarihe 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti (1. MC) olarak geçen, dört sağ partiden (AP, MSP, MHP, CGP) oluşan koalisyon işbaşına geldi.

1981- Ankara'da bir inzibat erini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erdal Eren, ölüm cezasına çarptırıldı. Eren'in infazı, 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin kemik raporu nedeniyle de tartışmalara yol açtı.

1998- Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında, beş polis "Kastı aşan adam öldürme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 polis beraat etti.

1999- Ankara DGM Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

2001- Türkiye'yi AB üyeliğine taşıyacak Ulusal Program, Bakanlar Kurulunca onaylandı.

2003- ABD askerleri Irak-Kuveyt sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı.

2010- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House tarafından verilen "2010 Chatham House Ödülü"ne layık görüldü.

2011- ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "Arap Baharı" ile ortaya çıkan olayların yaşandığı Libya'ya yönelik operasyonu başladı. NATO, 31 Mart'ta operasyonun komutasını devraldı.

2015- Tunus'ta silahlı kişilerin parlamento binasının yanındaki Bardo Müzesi'ne girerek turistleri rehin alması üzerine çıkan çatışmada 20'si turist, biri güvenlik görevlisi, ikisi saldırgan 23 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2016- İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

2016- FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kenti yakınlarında düştü, uçaktaki 61 kişiden kurtulan olmadı.

2018- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Ankara'da 73 yaşında vefat etti.

20 Mart

1653- Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmasıyla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.

1727- Bilim adamı Isaac Newton öldü.

1792- Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleriyle konferans verildi.

1933- Nazilerin ilk toplama kampı, Münih yakınlarında açıldı.

1945- Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

1956- Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1967- Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, üç yıldır ayrı kaldığı adaya dönme kararı aldı.

1971- Atatürk'ün yakın arkadaşı, Anadolu Ajansının şirketleştiği 1 Mart 1925'te kurucuları arasında yer alan ünlü gazeteci Falih Rıfkı Atay 77 yaşında İstanbul'da öldü.

1976- Agatha Christie'nin "Şark Ekspresi'nde Cinayet" romanına da konu olan "Orient Express" 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi.

1981- "Otello", "Hamlet" oyunlarındaki rolleriyle tanınan; Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek öldü. Sadi Tek, 1897'de İstanbul'da doğmuştu.

1996- İngiltere'de hükümet, "deli dana" hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

1998- Terör örgütünün elebaşılarından Şemdin Sakık ve kardeşi, Irak'ın kuzeyinde Barzani kuvvetlerine teslim oldu.

2003- ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı.

2005- Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurtta infiale yol açtı.

2007- Irak'ta, Saddam döneminin devlet başkanı yardımcısı Taha Yasin Ramazan, 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi.

2011- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin son maçında Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu.

2015- Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırılarında 146 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

2015- ABD'de, işlemediği bir cinayet için idama mahkum edilen ve 39 yılını parmaklıklar ardında geçiren kişiye 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

2015- Romanya adli makamlarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta'nın Türkiye'ye iadelerine hükmedildi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu.

2016- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü mensuplarının bazı mahallelerde "canlı kalkan" olarak kullanmak istediği 6'sı çocuk 35 kişi, güvenlik güçlerince kurtarıldı.

2017- Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı.

2017- Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektikleri fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı sergi Kanada'nın başkenti Ottawa'da açıldı.

21 Mart

1914- Başyazarı Nigar Hanım olan "Kadınlık" adlı dergi, haftalık yayımlanmaya başladı.

1937- Tunceli'de "Dersim İsyanı" başladı. Olaylar 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı.

1952- 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 mürettebattan kurtulan olmadı.

1956- İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satı Kadın) Ankara'nın Kazan köyünde vefat etti.

1971- CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti.

1973- Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde hayata gözlerini yumdu.

1990- Elazığ'ın Palu ilçesi yakınında yolu kesen teröristler, bir araçtan indirdikleri dokuz mühendisi öldürdü.

1991- Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar, yazar Vedat Dalokay (64) ile eşi, trafik kazasında öldü.

1995- Nevruz Bayramı ilk kez "resmen" kutlandı.

2007- Dünyanın düşük maliyetli ve özel girişime ait ilk roketi Falcon 1 (Şahin 1) uzaya gönderildi.

2012- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, "tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.

2013- Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okundu. Mesajda, terör örgütü PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

2014- Ergenekon Davası'nda kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan ancak aradan geçen 7 ayda gerekçeli kararı tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, yasal sürenin dolmasına saatler kala, 16 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımının tamamlandığı, redaktesinin de en kısa sürede yapılacağı duyuruldu.

2015- MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 149 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

2017- ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı.

2017- Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat etti.

2018- Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

2018- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

22 Mart

1829- Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1945- Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdu.

1963- Yassıada duruşmalarında anayasayı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı.

1968- Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek "68 Olayları"nı başlattı.

2001- Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, Ankara'da öldü. Gökçen, 21 Mart 1913'te Bursa'da doğmuştu.

2007- İş adamı Kadir Has, İstanbul'da öldü.

2011- Sözleşmeli erbaş ve er alınması ile YAŞ kararları veya yargı denetimine kapalı işlemlerle TSK'den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

2013- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi.

2015- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları karşısında "acil yardım" çağrısında bulundu.

2016- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek metro istasyonunda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2016- İş adamı Rıza Sarraf, "İran'a uygulanan yaptırımları delmek için komplo düzenlemek" suçlamasıyla ABD'de tutuklandı.

2016- Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 36 militan öldürüldü, yönetim yanlısı 12 kişi hayatını kaybetti.

2017- Londra'yı hedef alan terör saldırısında, saldırgan ve polis dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Eylemi terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2017- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

2018- Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

23 Mart

1781- Uranüs gezegeni keşfedildi.

1791- Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm, "Gerçeğin Dostları Konfederasyonu" olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.

1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1931- Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü.

2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, son bir yılda Yemen'de 6 bin kişinin öldüğünü, 30 binden fazlasının yaralandığını söyledi.

2016- ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan da yakalandı.

2017- Alman Bild gazetesi halk oylamasında oy kullanan vatandaşları etkilemek amacıyla "Atatürk olsa hayır derdi" başlığını kullandı.

2018- Kanser tedavisi gören sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu, 84 yaşında İstanbul'da vefat etti.

24 Mart

1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.

1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.

1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.

1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.

1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.

1988- Eski politikacılardan Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan bin 459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.

2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011'de görevini bırakmıştı.

2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.

2016- Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 68 yaşında hayata veda etti.

2016- Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

2017- UNESCO ve L'Oreal'in ortaklaşa düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları İçin) programı kapsamında her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne Türkiye'den Doç. Dr. Bilge Demirköz layık görüldü.

Kaynak: AA