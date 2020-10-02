HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK
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HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK

02.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:10
HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK

Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.

İstanbul Kabataş - Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt Durağı'nda çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği görüldü.

- İstanbul
HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK
HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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