HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK
02.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:10
Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.
İstanbul Kabataş - Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt Durağı'nda çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği görüldü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı