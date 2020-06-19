Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL-DHA İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde yağış ile birlikte sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL-DHA İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde yağış ile birlikte sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zeytinburnu D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 09.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 44'e ulaştı.

Kaynak: DHA