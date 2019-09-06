Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi, Belçika, Alman işgalinden kurtuluşunun 75'inci yılını kutladı, Brexit ve Başbakan Boris Johnson'a Londra'da büyük protesto.

06.09.2019 16:27

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi, Belçika, Alman işgalinden kurtuluşunun 75'inci yılını kutladı, Brexit ve Başbakan Boris Johnson'a Londra'da büyük protesto

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...
Kaynak: Euronews.com

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