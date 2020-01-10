Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali
Haftanın No Coment videolarında Las Vegas'ta yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz. İsa'yı Kara Nasıralı Festivali'nde andı, Porto Riko'da deprem, Ukrayna Havayolu çalışanları ölen arkadaşlarını andı, Epifani Yortusu'nu kutlayan Bulgar Hristiyanlar nehre girdi
Las Vegas'ta elektrikli yüzen bisiklet görücüye çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde elektrikle çalışan ve su üzerinde gidebilen e-bisikletler görücüye çıktı.
Yeni Zelanda merkezli bir şirket tarafından geliştirilen e- bisiklet 460 vatlık elektrikli motorla çalışıyor ve büyük oranda karbon fiberden imal edilmiş. Manta5 Hydrofoiler XE-1 model e-bisiklet, denizcilerin kıyıda demir atmış yat ya da teknelerden sahile kolayca gitmesi için tasarlanmış. Tam şarjla bir saat yol katedebilen e-bisikletin fiyatı yaklaşık 7500 ABD Doları. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen mini aracın 2020 yılı içerisinde tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle