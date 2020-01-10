Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali
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Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

Haftanın No Coment videolarında Las Vegas'ta yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz. İsa'yı Kara Nasıralı Festivali'nde andı, Porto Riko'da deprem, Ukrayna Havayolu çalışanları ölen arkadaşlarını andı, Epifani Yortusu'nu kutlayan Bulgar Hristiyanlar nehre girdi

10.01.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:37
Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

'ta elektrikli yüzen bisiklet görücüye çıktı


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde elektrikle çalışan ve su üzerinde gidebilen e-bisikletler görücüye çıktı.


Yeni Zelanda merkezli bir şirket tarafından geliştirilen e- bisiklet 460 vatlık elektrikli motorla çalışıyor ve büyük oranda karbon fiberden imal edilmiş. Manta5 Hydrofoiler XE-1 model e-bisiklet, denizcilerin kıyıda demir atmış yat ya da teknelerden sahile kolayca gitmesi için tasarlanmış. Tam şarjla bir saat yol katedebilen e-bisikletin fiyatı yaklaşık 7500 ABD Doları. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen mini aracın 2020 yılı içerisinde tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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