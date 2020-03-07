Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar
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Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel Japonya'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews.

07.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:48

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, 'da sel 'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar
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