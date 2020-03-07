Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar

07.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:44

Brezilya'da yaşanan sel Rio de Janeiro'yu yıkıma uğrattı



Şu anda yaz mevsimini yaşayan Brezilya'da bir hafta boyunca yaşanan aşırı yağışlar ve olumsuz hava koşulları ülkenin en büyük şehirlerinden Rio de Janeiro'da büyük tahribata sebep oldu. Yükselen sular sebebiyle en az 4 kişi hayatını kaybederken, şehrin sokakları çamur ve moloz yığınlarıyla doldu. Birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, birçok araç da metrelerce sürüklenerek hasar gördü. Olumsuz hava koşullarından en çok şehrin kuzey ve batı bölgelerinin zarar gördüğü belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada aşırı yağışların süreceği ve Rio de Janeiro harici ülkenin tüm güneybatı bölgelerinin etkilenebileceği uyarıları yapıldı.



Türkiye Yunanistan kara sınırına sığınmacı akını



Türkiye'nin Suriye'nin İdlib şehrinden gelen yeni göç dalgası sonrası sınırlarını açtığını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen binlerce sığınmacının Yunanistan-Türkiye sınırındaki bekleyişi sürüyor. Yunanistan'a kaçak yollarla giden mülteciler büyük bir oranla deniz yolunu tercih ederken, insan kaçakçılarına verecek parası olmayan sığınmacılar soluğu Edirne'deki Meriç Nehri kıyısında Yunanistan-Türkiye sınırı üzerinde alıyor. Bazı sığınmacılar sınır kapılarında Yunan güvenlik ekiplerinin blokajıyla karşılaşırken, kimileri botlarla ve yüzerek Meriç Nehri'ni geçmeye çalışıyor. Son 8 günde Yunan polisinin müdahalesi ve Yunan adalarına geçmek isterken boğulan sığınmacılar dahil biri çocuk toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle