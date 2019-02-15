Haftanın No Comment Videoları: Çin'in Bir Tarafında Donan Sular, Diğer Tarafında Kiraz Çiçekleri
Geçtiğimiz haftanın öne çıkan no comment görüntüleri İtalya, Çin ve İskoçya'dan. İtaya'da çiftçiler süt fiyatlarını protesto ederken, İskoçya dağlarında bir atlet, daha önce kimsenin atlamaya cesaret edemediği noktalardan kendini semaya bıraktı.
Geçtiğimiz haftanın öne çıkan no comment görüntüleri İtalya, Çin ve İskoçya'dan. İtaya'da çiftçiler süt fiyatlarını protesto ederken, İskoçya dağlarında bir atlet, daha önce kimsenin atlamaya cesaret edemediği noktalardan kendini semaya bıraktı.
Kaynak: Euronews.com