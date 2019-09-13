Haftanın No Comment görüntüleri: 11 Eylül saldırısında ölenler anıldı; İspanya'yı sel bastı

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ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, 4 bin civarında otomobil taşıyan bir kargo gemisi alabora oldu, Dorian Kasırgası en fazla zararı saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.
13.09.2019 18:12
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, 4 bin civarında otomobil taşıyan bir kargo gemisi alabora oldu, Dorian Kasırgası en fazla zararı saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.
Kaynak: Euronews.com