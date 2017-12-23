Haftanın Mvp'leri Shengelia ve Higgins

Baskonia'dan Shengelia ve CSKA Moskova'dan Higgins, THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın en değerli oyuncuları oldu

Haftanın Mvp'leri Shengelia ve Higgins

İspanya ekibi Baskonia'dan Tornike Shengelia ve Rusya  temsilcisi CSKA Moskova'dan Cory Higgins, THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın en  değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk  ettiği Barcelona Lassa'yı 85-82 mağlup eden Baskonia'nın Gürcistanlı pivotu  Shengelia ve Khimki'yi 79-68 yenen CSKA Moskova'nın ABD'li oyun kurucusu Higgins,  31'er verimlilik puanı toplayarak 14. haftanın MVP'leri oldu.

Karşılaşmada 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla  oynayan Shengelia, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 6'da 4,  serbest atışlarda 2'de 2 isabet buldu.

Khimki önünde 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele eden Higgins ise  üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2, iki sayılık atışlarda 6'da 3,  serbest  atışlarda 16'da 14 isabet tutturdu.

Karşılaşmada 18 sayı kaydeden Higgins'in takım arkadaşı Nikita  Kurbanov ile Maccabi FOX potasına 18 sayı bırakan Fenerbahçeli pivot Jan Vesely  de haftanın en iyi oyuncuları arasına girdi. Rus Kurbanov 28, Çek Vesely ise 27  verimlilik puanıyla haftayı kapattı.

  

Kaynak: Skorer

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