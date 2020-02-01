Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1

01.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:23

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 10 numaralı yıldızı Max Kruse'den (Dk. 1) geldi. Euronews.com'da Görüntüle