Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1
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Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti.

01.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:23
Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1

Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı.


Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 10 numaralı yıldızı Max Kruse'den (Dk. 1) geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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