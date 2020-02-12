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Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10
Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise yönetecek.

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma: 20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen15 Şubat Cumartesi: 14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan16 Şubat Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy17 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


Kaynak: DHA
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