Haftanın kazananı Fenerbahçe
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Haftanın kazananı Fenerbahçe

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Haftanın kazananı Fenerbahçe

Süper Lig'de oynanan 32. hafta müsabakalarında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakiplerinin kaybettiği haftanın kazananı oldu.

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Süper Lig'de oynanan 32. hafta müsabakalarında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakiplerinin kaybettiği haftanın kazananı oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde haftanın kazananı oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetmesinin ardından Denizlispor maçına 3 puan hedefiyle çıkan sarı-lacivertli ekip, yeşil-siyahlıları sahasında 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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