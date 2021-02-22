Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

22.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:37

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın sonrası ilk iş gününde kent genelindeki birçok noktada trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB trafik verilerine göre ise saat 09.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Kadir Topbaş Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Oğuzhan Koç Toygun Ateş Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 09:38:45. #1.14#
title