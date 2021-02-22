Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 19 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın sonrası ilk iş gününde kent genelindeki birçok noktada trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB trafik verilerine göre ise saat 09.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu