Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu'nda yüzde 50'lere kadar ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA