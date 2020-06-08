Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
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Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
08.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:56

Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu'nda yüzde 50'lere kadar ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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