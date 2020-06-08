Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.
08.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:24
Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu'nda yüzde 50'lere kadar ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA