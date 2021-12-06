ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - HAFTANIN ilk iş gününde Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Ataşehir D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.

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