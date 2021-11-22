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Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da okullarda birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da okullarda birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde, Bostancı ve Göztepe D-100 Karayolu'nda ise Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yüzde 60 olarak ölçüldü.


- İstanbul
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri

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