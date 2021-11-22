Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde, Bostancı ve Göztepe D-100 Karayolu'nda ise Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yüzde 60 olarak ölçüldü.