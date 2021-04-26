Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor
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Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı sakin seyrediyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı sakin seyrediyor.

Türkiye genelinde, 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun sakin seyrettiği gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde genel olarak trafik sakin seyrederken, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor
Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor
Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor
Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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