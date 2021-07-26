Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk

KURBAN Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil ardından işlerine gitmek üzere yola dökülen binlerce kişi metrobüslere akın edince yoğunluk yaşandı.

KURBAN Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil ardından işlerine gitmek üzere yola dökülen binlerce kişi metrobüslere akın edince yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren metrobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerin uğradığı duraklarda büyük yığılma oldu. Metrobüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla peş peşe seferler konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş