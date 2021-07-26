Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
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Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk

Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil ardından işlerine gitmek üzere yola dökülen binlerce kişi metrobüslere akın edince yoğunluk yaşandı.

KURBAN Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil ardından işlerine gitmek üzere yola dökülen binlerce kişi metrobüslere akın edince yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren metrobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerin uğradığı duraklarda büyük yığılma oldu. Metrobüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla peş peşe seferler konuldu. 

 


Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk
Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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