Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk

NORMALLEŞME adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
15.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:25

NORMALLEŞME adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı gözlemlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.

METROBÜSLERDE PAZARTESİ SABAHI YOĞUNLUĞU

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 07.30 itibari ile kısmi bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte eldiven taktığı görüldü.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu taşıma kullanan vatandaşlar daha dikkatli olunmasını istedi. Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Akça, "Dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşların önlemlere uyması gerekiyor. Metrodan indim. Koltuklar tamamen dolu. Yoğunluk vardı. Sosyal mesafe kuralına uymak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise, "Toplu taşımada bazı vatandaşlar maskeyi süs olarak kullanıyorlar. İkaz edince tepki veriyorlar. Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor" diye konuştu.Yenibosna metrobüs durağında da sabah yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların durakta bekledikleri görülürken, maske takarak kurallara uyduğu gözlendi.İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 08. 45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DE YOĞUNLUK İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.

 


Kaynak: DHA

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