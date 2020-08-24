HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜ METROBÜSLERDE YOĞUNLUK İSTANBUL'da haftanın ilk gününde toplu ulaşım araçlarında büyük kalabalık görüldü.

İSTANBUL'da haftanın ilk gününde toplu ulaşım araçlarında büyük kalabalık görüldü.

Toplu ulaşımın yükünü en fazla çeken metrobüsler, bu sabah tıklım tıklım doldu. Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Yolcuların büyük bölümü dolu araçlara binemezken, binenler de kalabalık nedeniyle inmekte zorlandı. Maske kuralına çoğunlukla uyulduğu, kalabalık nedeniyle 'Sosyal mesafe' kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Kaynak: DHA