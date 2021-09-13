İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel
İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.- İstanbul