İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu - Haberler
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.


- İstanbul
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

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