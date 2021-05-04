Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim
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Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim

Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

İstanbul'da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

Tam kapanma kararının arından haftanın ilk iş gününde polis ekipleri tarafından İstanbul Dolmabahçe'de yoğun denetimler yapıldı. Denetimlerde yoğunluk oluşmasın diye çok sayıda polis memuru görev aldı. Görev alan polis memurları teker teker araçları durdurarak izin belgesi sordu. Denetimlerin gün boyu yoğun bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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