Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı?
9 günlük bayram tatilinin ardından yeni haftanın ilk gününde dolar güne 6,11 seviyesinde başlarken euro ise 7,08 civarında seyrini sürdürüyor.
Bayram tatilinden dolayı piyasaların kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyordu.
YENİ HAFTAYA DOLAR DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Yeni haftanın ilk gününe ise dolar 6 lira seviyesinin altında başladı.
Kur şu dakikalarda 6,1101 seviyesinden işlemde. Euro/TL ise 7,0822 civarında seyrini sürdürüyor.