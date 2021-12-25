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Haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Amatör Küme'de 9. hafta müsabakaları tamamı yarın oynanacak. Yarın oynanacak olan 9.hafta sonunda ligin ilk yarısını tamamlanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Esentepespor-Buğdaylıspor: Ahmet Ulu

Kayseri Gençlerbirliği- Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu

Kayseri Şekerspor-OSB Atletikspor: Alim Kandemir

Amarat Gençlikspor- Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Otyakmaz

Erciyes Esen Makinaspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu

Kocasinan Ülküspor-Hacılar Erciyesspor: Cem Eray Eşmekaya

Sanayi Esnafspor-Gültepespor: Hüseyin Keğin

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Kayserigücü FK: Ahmet Çıtak

Başakpınar Belediyespor- Talas Anayurtspor: Rıza Öztürk

Kayseri Yolspor-Tomarza Belediyespor: Birtan Ekren - KAYSERİ

Haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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