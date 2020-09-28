Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 21 - 28 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu başlıklarını 21 - 28 Eylül haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 21 - 28 Eylül arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!
HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!
Habermetre, 21 - 28 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olurken, ikinci sırada İstanbul depremi üçüncü sırada da Exxen dijital yayın platformu yer aldı.
İşte gündemi belirleyen konular:
GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ OLDU!
Habermetre verilerine göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi konusunda yaşanan gelişmeler 14.026.256 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:
İSTANBUL DEPREMİ KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA
Habermetre raporuna göre İstanbul depremi ölümü konusunda yaşanan gelişmeler 12.978.239 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.
İstanbul depremiyle ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:
EXXEN DİJİTAL YAYIN PLATFORMU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA
Habermetre raporuna göre EXXEN konusunda yaşanan gelişmeler 483.195 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.
Exxen dijital yayın platformuyla ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: