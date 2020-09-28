Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 21 - 28 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda okulların açılması, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, İstanbul depremi ve Exxen dijital yayın platformu başlıklarını 21 - 28 Eylül haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.