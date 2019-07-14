Haftanın En Dikkat Çeken 5 Ücretsiz iOS Oyunu

iPhone ve iPad'lerde oyun keyfini sürebileceğiniz ek çok yapım var. Peki ya yeni güncellenen ve yen çıkış yapan oyunlar? Sizi bu haftadan itibaren iOS için oyun arama derdinden kurtarıyoruz. Her hafta seçeceğimiz 5 oyunla birlikte güzel rehberler hazırlayacağız.

Bu hafta listede göreceğiniz oyunlardan kalite endişenz olmasın. Hazırsanız başlayalım.

Stranger Things: The Game

Netflix'in 3. sezonunu yayınladığı Stranger Things'in oyunu da diziyle birlikte yeniendi. 80'li ve 90'lı yılların trendi olan retro grafiklere sahip oyunda, Hawkins kasabasındaki tuhaf olayları çözmeye çalışıyoruz. Görünüşü sizi aldatmasın, oyunda saatlerinizi harcayabileceğiniz bir hikâye akışı var. Eğer dizinin bir hayranıysanız oyunu çok sevecek, diziye hayran olmayıp oynarsanız diziye başlayacaksınız.

ARK: Survival Evolved:

Dinozorlarla dolu bir dünyada hayatta kalma macerası vereceğiniz oyun, grafik anlamında ise telefonunuzu oldukça zorlayacak. Steam versiyonuyla ciddi derecede benzerlik taşıyan oyunu oynamak için iPhone 7 ya da daha yeni bir iPhone'a sahip olmanız gerekiyor.

Forgotton Anne:

Popüler macera oyunu Limbo tarzı bir bulmaca oyunu olan Forgotton Anne, sizi aynı zamanda sinematik bir maceraya sürükleyecek. Oldukça yeni bir oyun olan Forgotton Anne, yüksek sistem gereksinimlerine sahip. Oyun, en düşük 2 GB RAM'e iPhone veya iPad modellerinde çalışıyor.

FIRST HERO:

Strateji tarzında bir oyun olan FIRST HERO, tarihi bir yapıya sahip. Henüz yayınlanalı birkaç gün geçen oyun, çok oyunculu oynama imkanıyla eğlenceli zamanlar geçirtecek gibi görünüyor.

Dota Underlords:

Valve'in popüler oyunu Dota 2'nin mobil versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Dota Underlords, Dota hayranlarının şimdiden ilgisini çekti bile. Dota ile aynı oynanış tarzına sahip olan oyun tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuş durumda. Böylece yakın zamanın en efsane oyunlarından birisini cebinizde taşıyabileceksiniz.

Haftalık oyun listemizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere : )