Haftanın derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

22.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:05

Türkiye Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.



Sarı-lacivertli takım 23. dakikada Max Kruse 32. dakikada Ozan tufan ve 58. dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu gollerle lig yarışında üç puan almayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle