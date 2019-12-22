Haftanın derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti
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Haftanın derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Türkiye Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

22.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:05
Haftanın derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Süper Ligi'nin 16. haftasında ve karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.


Sarı-lacivertli takım 23. dakikada Max Kruse 32. dakikada Ozan tufan ve 58. dakikada Vedat Muriqi ile bulduğu gollerle lig yarışında üç puan almayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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