Haftanin'de teröristlere ağır darbe

Haftanin'de teröristlere ağır darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

20.09.2019 09:12
Haftanin'de teröristlere ağır darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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