Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

17.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:40
Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Kaynak: İHA
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