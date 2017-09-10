Haftanın Android Uygulamaları - 10 Eylül
Android işletim sistemi ile çalışan cihazların uygulama mağazası olan Google Play Store'da, öne çıkan birçok farklı uygulamayı sizler için listeledik.
Android işletim sistemi ile çalışan cihazların uygulama mağazası olan Google Play Store"da, öne çıkan birçok farklı uygulamayı sizler için listeledik. Her hafta düzenli olarak hazırladığımız Haftanın Android Uygulamaları derlememizde bakalım bu hafta hangi uygulamalar var.
Haftanın en iyi ve en yeni Android uygulamaları!
Birçok farklı uygulamanın bulunduğu listemize geçmeden önce sıralanan bu uygulamaların, popülerlik derecesi ve güncelleme sıklığı gibi çeşitli kriterler gözetilerek özenle seçildiğini belirtmekte yarar var.
Life Hacks
Adından da anlaşılabileceği üzere Life Hacks, gündelik yaşamda işinize yarayabilecek akıllıca tavsiyeleri içeren bir yardımcı uygulama.
Raccoon
Gerçek hikayelere dayanan eğlenceli bir sosyal ağ uygulaması olan Raccoon ile 60 saniye içinde başınızdan geçen en saçma ve komik olayı anlatarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Fingerprint Gestures
Belirli parmak izi hareketlerine özellik veya uygulama kısayolları eklemenize izin veren Fingerprint Gestures uygulaması ile parmak izi tarayıcısını ekstra işlevler için kullanabilirsiniz.
PhET Simulations
Matematik bilimiyle yakından ilgilenen kullanıcılar için geliştirilen PhET Simulations, interaktif animasyonlu gelişmiş problemler sunan bir matematik testi uygulaması.
nPlayer
Son olarak, tüm popüler formatları destekleyen gelişmiş bir medya oynatıcı olan nPlayer ile takılmadan veya donmadan film izlemenin keyfine varabilirsiniz.
: : nPlayer uygulamasını indir!