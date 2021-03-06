Haftalık tematik denetimler kapsamında Karaman'da işletmeler denetlendi
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Haftalık tematik denetimler kapsamında Karaman'da işletmeler denetlendi

06.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:27
Haftalık tematik denetimler kapsamında Karaman'da işletmeler denetlendi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vali Işık, cumartesi pazarından başlayarak İsmet Paşa Caddesi, Aktekke Meydanı civarında ve 1. İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, kıraathane gibi işletmeleri ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Işık, denetimlerde bulunduğu işletme sahiplerine fiziki mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik konularının yanı sıra işletmelerdeki masa düzeninin kurallara uygun bir şekilde yerleştirilmesi hususlarında uyarılarda bulundu.

Uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayan işletmelerin yeniden kapanmaması için alınan önlem ve tedbirlere harfiyen uymalarının önemli olduğunu vurgulayan Işık, il bazında yumuşatılan tedbirlerden dolayı salgının boyutuyla yeni olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla gerçekleştirilen denetimler sırasında vatandaşları da uyardı.

Işık, yaptığı açıklamada, kuralların ihmal ve ihlal edilmesi durumunda vaka sayısındaki yükselişin hem işletme sahipleri hem de vatandaşların günlük yaşamı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Son günlerde Karaman ve ülke genelinde yaşanan vaka sayısındaki yükselişin endişe verici olduğuna dikkati çeken Vali Işık, "Kontrollü normalleşme dönemine bir an evvel sağlıklı bir şekilde geçilebilmesi ve yüksek risk grubunda yer alan ilimizin turuncu olan konumunu mavi renge dönüştürebilmek için işletme sahipleri ve vatandaşlarımızın kurallara ve tedbirlere uygun hareket etmelerini ve bu konuda destek olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Işık, denetimlerde kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür ederek "Bu işletme koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenlidir" yazılı flama hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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