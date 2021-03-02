Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Doğu ve Güneydoğu'da düşük Karadeniz'de yüksek seyrediyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.

Kovid-19'la mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında, bugün itibarıyla il bazında "kademeli normalleşme" süreci hayata geçirildi.

Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığınca 81 il için ilk kez 8-14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından 20-26 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 68,23'dan 89,90'a yükseldi. Ankara'daki sayı 35,39 iken 39,84, İzmir'de ise 42,67 iken 53,42 oldu.

100 bin kişideki vaka sayısının en yüksek olduğu iller

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun, bu hafta da ilk 5 sırada yer aldı ancak bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.

Vaka sayısı, Trabzon'da 207,54'ten 239,52'ye, Rize'de 200,08'den 213,10'a, Ordu'da 228,40'tan 301,76'ya, Giresun'da 217,51'den 264,71'e, Samsun'da 202,94'ten 262,17'ye yükseldi.

Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize şeklinde sıralandı.

Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde olan iller

Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, "Tokat 166,50, Sinop 160,03, Osmaniye 145,13, Balıkesir 142,57, Aksaray 123,08, Konya 119,28, Adıyaman 116,20, Gümüşhane 114,58, Sakarya 114,34, Amasya 110,50, Edirne 107,43, Burdur 105,36" oldu.

Vaka sayısı bakımından en iyi durumdaki 10 il

Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Hakkari'deki sayı 3,21'den 4,97'ye yükseldi. Bu ili izleyen Şırnak'ta ise vaka sayısı, 3,91'den 2,29'a düştü.

Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman'da sayı 8,71'den 8,06'ya, Van'da 13,92'den 10,13'e, Mardin'de 12,52'den 9,24'e, Siirt'te 20,54'ten 16,35'e düştü. Muş'ta 8,51'den 16,64'e, Diyarbakır'da 10,00'dan 17,94'e, Bitlis'te 15,10'dan 15,68'e, Kars'ta 18,60'dan 22,84'e yükseldi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 ilin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 20,42'den 15,40'a düşen Şanlıurfa, 18,45'ten 15,81'e gerileyen Bingöl ve 20,54'ten 16,35'e düşen Siirt girdi.

Buna göre, en az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Van, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Siirt ve Muş oldu.

Bu şehirleri izleyen ve haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan iller şöyle sıralandı:

"Iğdır 17,19, Diyarbakır 17,94, Uşak 18,40, Ağrı 19,00, Kırşehir 21,89, Kars 22,84, Karabük 25,80, Tunceli 27,25, Çorum 28,12, Çankırı 28,50, Bayburt 31,51, Denizli 32,14, Kahramanmaraş 32,90, Kastamonu 34,10."

Uşak, en düşük vaka sayılarının görüldüğü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmayan tek il olarak dikkat çekti.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasındaki iller

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 olan iller sırasıyla şöyle:

"Gaziantep 36,35, Erzincan 37,13, Afyonkarahisar 38,44, Isparta 39,14, Manisa 39,64, Elazığ 39,68, Ankara 39,84, Hatay 40,46, Adana 41,22, Aydın 42,24, Bartın 42,72, Yozgat 42,75, Eskişehir 43,85, Malatya 46,35, Erzurum 48,30, Nevşehir 48,51, Bursa 49,78, Kırıkkale 51,43, İzmir 53,42, Düzce 55,91, Muğla 57,34, Ardahan 58,37, Niğde 58,59, Zonguldak 59,11, Bilecik 60,84, Karaman 64,76, Kilis 68,00, Kütahya 71,97, Çanakkale 81,51, Bolu, 83,10, Yalova 85,01, Tekirdağ 85,55, Kayseri 88,05, Artvin 88,67, İstanbul 89,90, Mersin 91,57, Kırklareli 96,44, Kocaeli 99,18."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici