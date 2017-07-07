Haftalık Gündem Değerlendirmesi 2017/27

3 Temmuz - 8 Temmuz 2017 #27
Bahçeli'den MHP teşkilatları ve Ülkü Ocakları'na Adalet Yürüyüşü emri!
BM, nükleer silahları yasakladı, Türkiye "azınlıktan" yana oldu!
Burak ayağının tozuyla sete gitti, silah sesleri yükseldi
Putin anlattıkça Merkel şekilden şekle girdi
2 yılı doldurmadan boşanıyorlar mı! İddialar cevabını buldu
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Gören model sanıyor ama o şu an askerde nöbet tutuyor!
Japon'ların gözleri neden çekik biliyor musunuz?
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
"Canım sıkkın, kafa dinlemem lazım" dedi, bir daha haber alınamadı
Buranın dişçileri bile başka! Sokak ortasında, Allah'a emanet tedavi
Uyku açıyor diye içiyorduk ama koca bir fos çıktı!
Büyük umutlarla başlayan dizi, reyting kurbanı oldu
Tesla, 'en değerli şirket' konumunu kaptırdı! İşte yeni lider
15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi Hollanda'dan hadsiz açıklama