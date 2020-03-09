Haftalık burç yorumları 9 - 15 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 9 - 15 Mart haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 9 - 15 Mart haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Melankolik ve içe dönük bir hafta sizi bekliyor. Duygu ve mantık dengesini kurmanız zor olacak. Çalışanlar, işe fazla yoğunlaştıkları için evlerini ihmal edebilirler. Ortak iş yapanlar, ortaklarıyla fikir çatışması yaşayabilirler. Bekarlar için sürpriz aşk gelişmeleri kapıda. Beklemediğiniz bir ekstra kazanç da elde edebilirsiniz.

BOĞA : Pazartesi içe dönük, salı akşamüstünden itibaren ise; oldukça faal olabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren; imaj değişikliği, estetik dokunuşlar için çok uygun bir dönem. Ummadığınız bir anda kendinizi partnerinizle bir tartışma içinde bulabilirsiniz. Ani, ancak kalıcı iş bağlantıları kurarak, kazancınızı artırabilirsiniz.

İKİZLER : Haftanın ilk yarısı daha sosyal, ikinci yarısı ise; konumunuza odaklı geçecek. Bekarlar duygusal konularda hayal kırıklığı yaşayabilirler. Çocuğunuzun sizi kandırmaya çalışması ve manipüle etmesi söz konusu olabilir. Geçmişte emek verdiğiniz, ancak uzun süredir beklemede olan işlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız.

YENGEÇ : Duygu ve mantığınız çelişse de; iç sesinize güvenerek doğru adımları atabileceksiniz. Aileden kadınlarla tam bir uyum içinde hareket edeceksiniz. Evliler, çocukları yüzünden eşleriyle tartışabilirler. Sevgililer kendilerini ani bir kriz içinde bulabilirler. Uzun zamandır emlak yatırımı yapmak isteyen yengeçler, bu hafta imzayı atabilirler.

ASLAN : Yurtdışı, eğitim, hukuki işlerle ilgilenebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren alacak, verecek işleri gündeminiz olacak. Kardeş veya yakın arkadaşınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çalışma hayatında olanların; uzun zamandır emek verdikleri konularda, birden bire ve kalıcı sonuçlar elde ederek yüzleri gülecek.

BAŞAK : Ortaklı işler ve evlilik haftanın ana teması. Maddi konular nedeniyle eşiniz veya ortağınızla tartışma riski yüksek. Ancak iç sesinize güvenerek hareket ederseniz, sorun büyümeden çözülebilir. Etrafınızdaki kadınların desteğini de alarak; kalıcı adımlar ve yeni yapılanmalar oluşturmanız an meselesi. Bol şanslar..

TERAZİ : Sağlığınıza ve gündelik işlere yoğunlaşacaksınız. Kandırılma ve hayal kırıklığına uğrama riskinizin yüksek olduğu bir dönem. Aileden maddi destek alabilirsiniz. Çalışma hayatı olanlar, müdür veya patronlarıyla tartışıp, işlerinden olabilirler. Sakin kalabilmek önemli. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir.

AKREP : Aşk, çocuk, hobiler ön planda. Ancak duygularınız da sizi sosyalleşmeye itecek. Sevgilisi olanlar, dolunay etkisiyle bazı gerçekleri öğrenerek, yanıldıklarını fark edebilirler. Bekarlar, yakın çevrelerinden ve uzun zamandır tanıdıkları biriyle evlilik kararı alabilirler. Bazı yalan söylemler ortaya çıkabilir.

YAY : Aile, kardeş ve yakın çevreyle ilişkilere ağırlık vereceksiniz. Aile içinde alacak, verecek konuları yüzünden kırgınlık yaşanabilir. İç sesiniz; konumuna, kariyerine odaklan dese de, siz harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Kadınlardan destek alabilirsiniz. Göremediğiniz bazı gerçekleri fark ederek üzülebilirsiniz.

OĞLAK : Maddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konularda yanılgıya düşme ihtimaliniz var. Ufak bir kaza atlatarak, baş bölgenizi yaralayabilirsiniz, dikkat! Enerjinizi öfke yerine; bırakmanız gereken, ancak bırakamadığınız alışkanlıkları bırakmaya yönlendirebilirseniz, kalıcı başarı elde etme şansınız oldukça yüksek.

KOVA : Kendinizle ilgili kararlar alarak, uygulamaya başlayabilirsiniz. Fazla harcamalar yapıp, sonrasında da pişman olabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla, ayrılık kararı verebilirsiniz. Bu süreçte kadın yakınlarınızın desteğini alacaksınız. Çalışma hayatında olanlar için ani fırsatlar var.

BALIK : Maddi kazançlar konusunda kandırılma riskiniz yüksek. Bu nedenle karalarınızı vermeden önce, iyice süzgeçten geçirmenizde yarar var. Bu hafta kadınlarla anlaşmak zor olabilir. İş ve ev hayatı arasında kalıp, kendi kendinizi hırpalayabilirsiniz. Hafta sonunu daha dingin geçirmek isteyebilirsiniz. Bekarlar sürpriz bir aşka düşebilir.