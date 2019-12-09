Haftalık burç yorumları 9 - 15 Aralık: Burçları bu hafta neler bekliyor?

09.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:53

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 9 - 15 Aralık haftalık burç yorumları...

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9 - 15 ARALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Çalışma hayatında, üstünüz konumundaki bir hanımla sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Bir anlaşma son anda bozulabilir. Üreme organı ile ilgili başarılı bir ameliyat geçirebilirsiniz. Kafa çarpmalarına dikkat. Ummadığınız bir yerden maddi destek gelebilir ve ödemelerinizi yapabilirsiniz.

BOĞA :Eşiniz veya ortağınızla duygu ve fikir uyumunu yakalayabilirsiniz. Ortak iş yaptığınız insanların desteğiyle, alacak-verecek dengesini kurabileceğiniz bir hafta. Yolculuk, eşin aile büyükleri, eğitim veya hukuk konularında sorun çıkabilir. Ancak aniden problemlere çözüm de bulabilirsiniz.

İKİZLER : Yakın çevrenizin de sizi yanıltmasıyla, eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Bu hafta burcunuzda gerçekleşen dolunay etkisiyle de, bazı evlilikler sonlanabilir. Aile büyükleri kalbinizi kırabilir. Ummadığınız anda gelecek maddi destek sayesinde, ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.

YENGEÇ : Bu hafta beklemediğiniz hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Çalışanlarınız tarafından suistimal edilebilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle kavga edebilirler. Çocuğunuzla da kırıcı diyaloglar gelişebilir. Evliler ise; eşlerinden destek alabilirler. Genel anlamda hayatınızda bazı düzelmeler olacaktır.

ASLAN : Sosyal çevrenizdeki bir kadından ve ailenizden alacağınız destekle amacınıza ulaşabilirsiniz. Sizden yaşça büyük insanlarla problem yaşama ihtimali yüksek. Yurt dışı, hukuk, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar anlaşmalar yapabilirler. Kariyerle ilgili ani güzel gelişmeler yüzünüzü güldürebilir.

BAŞAK : Eşinizin kardeşine yapacağı maddi destek yüzünden gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi üzebilir. Bekarlar sevgilileriyle aralarındaki sevginin azaldığını hissedebilirler. Çocuğunuz; ona yaptığınız baskıcı tavırlar nedeniyle,sevilmediğini düşünebilir. Doğru yaklaşımla sorunu aşabilirsiniz.

TERAZİ : Eşinizle birlikte, ev ve gayrimenkul konularında, kardeşleriniz yüzünden sorun yaşayabilirsiniz. Ancak bulacağınız borç, kredi gibi ek bir para sayesinde, bir anda problemi çözebilirsiniz. Bu hafta dolunay etkisiyle, şanslı ticari anlaşmalar yapabilir ve maddi yaralarınızı da sarabilirsiniz.

AKREP : Enerjinizin ve sezgilerinizin yüksek olacağı bir hafta. Kazançlarıza yoğunlaşabilirsiniz. Duygusal bir refleksle yapacağınız maddi destek, sonradan canınızı sıkabilir. Çocuğunuzla alakalı bazı gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

YAY : Maddi konular nedeniyle eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak yaratıcı bir bakış açısı veya borsadan elde edeceğiniz kar yaranıza merhem olabilir. Aile içindeki iletişim sorunlarını çözme fırsatı da var. Bazı yaylar dolunay etkisiyle işten ayrılabilirler. Emlak almayı düşünenler anlaşma yapabilirler.

OĞLAK : Uzun bir süredir devam eden sorunlarınız kısmen hafifleyebilir. Akciğer sağlığına dikkat edin. Aile içinde ev ve gayrimenkul konularında ani gelişmelerle, ummadığınız çözümler bulup rahatlayabilirsiniz. Maddi konularda yanılma veya hayal kırıklığına uğrama riski yüksek görünüyor.

KOVA : Sosyal hayata öncelik vermek isteyebilirsiniz. Hırsızlık ihtimali var. Bu nedenle ciddi bir maddi zarar riskine dikkat. Arkadaş çevreniz maddi kazancınızı artırabilmeniz için destek verebilir. Bir eşyanız kayıp olabilir. Haftanın ikinci yarısı, konumunuz ve kariyeriniz ön plana çıkabilir.

BALIK : Sosyal hayat için yaptığınız harcamalar, ailede huzursuzluğa sebep olabilir. Eğitim, hukuk veya yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili anlaşma, bir anda bozulabilir. Riskleri iyi görmek gerekebilir. Uzak akrabalarla olan ilişkilerin iyileşmesi mümkün. Sorumluluk aldığınız konularda ise başarı söz konusu.