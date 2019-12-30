Haftalık burç yorumları 30 Aralık - 5 Ocak: Burçları bu hafta neler bekliyor?

30.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:05

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 30 Aralık - 5 Ocak haftalık burç yorumları...

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KOÇ : Bu hafta konumunuzla ilgili gelişmeler söz konusu. Yeni bir anlaşma yapabilirsiniz.Başınızı bir yere çarpma riskine dikkat. Çok emek verdiğinizi düşündüğünüz bazı uzak akrabalarınıza boşa emek verdiğinizi fark edebilirsiniz. Aile gibi gördüğünüz bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz.

BOĞA : Hukuk, yurt dışı, eğitim konularında ummadığınız bir şekilde destek alabilirsiniz. Dış görünüşünüz veya imajınızla ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Maddi şansınızın yüksek olduğu bir hafta. Kardeş veya yakın arkadaşınızla ilgilenmeniz iyi olur. Bekarlar ani evlilik kararı verebilirsiniz.

İKİZLER : Ödemeler, krediler, ameliyat gibi konuların ön planda olacağı bir hafta. Yapmanız gereken bir ödeme ile ilgili olarak, ummadığınız bir yerden destek bulabilirsiniz. Sosyal çevrenizde pek de hoşlanmadığınız bir kadının desteğini alabilirsiniz. Çıkacak bazı ekstra masraflar canınızı sıkabilir.

YENGEÇ : Çalışma hayatı, günlük rutinler ve evcil hayvanlar haftanın ana teması. Bir süredir devam eden ikili ilişki ve ortaklık problemlerinin hafiflemesiyle rahatlayacaksınız. Sevdiğinizle duygusal uyumu yakalayabilirsiniz. Eğitim, hukuk, yurt dışı konularında, uzak bir kadın akrabanız yardım edebilir.

ASLAN : Hafta başı günlük rutinler, hafta ortasından itibaren ise; aşk, çocuk, hobiler daha çok zamanınızı alabilir. Yolculuk sırasında kafanızı çarparak yaralanma riskine dikkat. Uzak akrabalarla tartışma ihtimalinizin yüksek olduğu bir hafta. Bekar aslanlar evlilik düşünebilecekleri yeni birisiyle tanışabilirler.

BAŞAK : Eski sevgilinizle veya çocuğunuzla ilgili olarak, geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Emlak konularında ise; bir kadın sayesinde ödeme bularak istediğiniz gayrimenkule sahip olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında gelecek ani destekle yüzünüz gülebilir.

TERAZİ : Aile, ev, gayrimenkul konularına yoğunlaşabilirsiniz. Eşinizle veya ortak çalışma yaptığınız insanlarla tartışma yaşama riski var. Miras, kredi veya ek kaynak bularak, eski bir problemi çözebilirsiniz. Geçmişten gelen bazı problemler, tekrar ortaya çıksa da, akılcı ve farklı bir bakış açısıyla sorun aşılabilir.

AKREP : Kardeş, komşu ve yakın arkadaşınızla ilgili sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Eşinizden alacağınız destekle üstesinden gelebilirsiniz . Çalışma hayatı olanların kazançlarında artış olabilir. Günlük yaşamda tartışabilirsiniz . Evcil hayvanlarınızın baş bölgesinden yaralanma riski var .

YAY : Maddi konuların ön planda olduğu bir hafta. Bazı aksayan eski ödemeleri yapmanız gerekebilir. Çocuğunuz veya sevdiğinizle olan sorunlar gün yüzüne çıksa da, sorunları farklı bir bakış açısıyla çözebilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşlarınızdan ani evlilik kararı alanlar olabilir. Kazancınızda düzelme olabilir.

OĞLAK : Tamamen kendinize odaklanabilirsiniz. Aile içinde bazı tartışmalar yaşanabilir. Sevgilinizle veya çocuğunuzla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizden gelen destekle gelirleriniz artabilir, istediğiniz konuma ulaşabilirsiniz. Fevri davranma riskiniz var.

KOVA : Geçmişte yaşanan bazı istenmeyen olaylar yeniden gündeminize gelebilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Yolculukta yabancı birisiyle tanışıp aşık olabilirsiniz. Dürtüsel davranma riskinize dikkat etmelisiniz. Farklı bir bakış açısıyla sorunlara çözüm üretebilirsiniz.

BALIK : Arkadaş ortamlarında ve kalabalıklar içinde bulunabilirsiniz. Arkadaş grubunuzdaki problemleri, olaylara farklı bakarak çözebilirsiniz. Bazı anlaşmalarınız bozulabilir. Kariyer, eğitim, yolculuk veya seyahat konularında hayalinize ulaşabilirsiniz. Platonik aşk yaşayabilirsiniz.