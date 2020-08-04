Haftalık burç yorumları: 3 - 9 Ağustos burç yorumları
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Haftalık burç yorumları: 3 - 9 Ağustos burç yorumları

Haftalık burç yorumları ile bu hafta neler olacak öğrenin! Aysun Köşker Koç'un değerlendirdiği haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konularında neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları…

Haftalık burç yorumları: 3 - 9 Ağustos burç yorumları
04.08.2020 08:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:09

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumları değerlendirmesini sizlere sundu. Haftalık burç yorumları ilebu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Aşk ve çocuk konuları ön planda. Kardeş veya yakın arkadaşınızla duygusal anlamda kırıcı gelişmeler olabilir. Sevmediğiniz uzak bir kadın akrabanızdan, ummadığınız bir destek alabilirsiniz. Maddi gelirinizin artmasıyla moral bulacaksınız. Aile ve kariyer arasında kalıp zorlanabilirsiniz.

BOĞA : Ailenize, evinize veya emlak işlerine yoğunlaşacağınız bir hafta. Bedenen ailenizle, ruhen ise kariyer odaklı olacağınız için tepkisel davranabilirsiniz. Sakin ve sabırlı olmakta yarar var. Eşinizle duygusal bağınızı güçlendireceksiniz. Enerjiniz yerinde olsa da, daha bir inziva modunda olacaksınız.

İKİZLER : Kardeş ve yakın çevrenizle bolca vakit geçirebilirsiniz. Ancak tartışma riskine dikkat etmelisiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki bazı sorunları çözerek rahatlayabileceksiniz. Bekarlar evliliğe adım atabilirler. Kazançlarınıza odaklanırsanız, gelirinizi artırabilirsiniz.

YENGEÇ : Maddi kazançlarınıza odaklanacağınız bir hafta. Bazı yengeçler gelirlerini artırırken, bazıları işten ayrılabilirler. Gizli kadın düşmanlıklarına karşı dikkatli olun. Evlilik ve ortaklıklarda boşuna fazla emek verdiğinizi hissedebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili eleştirilere maruz kalabilirsiniz.

ASLAN : Ani duygu ve düşünce değişimleri yaşayacaksınız. Sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olun. Sizin pek de sevmediğiniz bir kadının da desteğiyle bu hafta amacınıza ulaşabilirsiniz. Evli aslanlar eşlerinin sayesinde oldukça güçlenecekler.

BAŞAK : Daha içe dönük olduğunuz bir dönemdesiniz. Enerjinizi net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Aileden, ancak çok da hoşlanmadığınız bir kadından yardım alabilirsiniz. Aile ve maddi konulardaki tüm sorunları aşma fırsatı mevcut. Kaza riskine dikkat.

TERAZİ : Daha sosyal olmak isteyeceksiniz. Aile ve gayrimenkul konularında sorunlar had safhaya çıkabilir. Ancak yaraları sarmak için fırsat da var. Duygusal ve fevri hareket edebilirsiniz. Daha sakin ve akılcı olmaya çalışmalısınız. Sağlık veya evcil hayvanınız için harcama yapabilirsiniz.

AKREP : Hafta başı kariyerinize odaklanabilir, salıdan sonra eğitim, hukuk veya yolculuklara yoğunlaşabilirsiniz. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili ani gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aile büyükleriyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Duygusal davranışlar kariyerinizi olumsuz etkileyebilir.

YAY : Ödemeler, ek gelirler, kredi işleriyle ilgilenebilirsiniz. Devam eden rahatsızlığı olanlar ameliyat olabilirler. Aşk ve çocuklar konusunda ani krizler çıkabilir. Duygu ve mantığınız da bu hafta çelişeceği için, sakin ve sabırlı tavırlar önem kazanacak. Aile ve emlak işleriyle ilgili bazı güzel gelişmeler moral verecek.

OĞLAK : Bu hafta aklınız başka, duygunuz ve hisleriniz bambaşka şeyler yapmak isteyecek. Dengeyi bulmakta oldukça zorlanacaksınız. Aile ve gayrimenkul konularında sorunlar birden bire artabilir. Kardeş ve yakın çevreyle olan sorunları aşarak moral bulabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla anlaşmak kolay olacak.

KOVA : Hafta başı evlilik ve ortaklı projeler, perşembeden itibaren ise;günlük işler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Ön planda olmak isteyeceksiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili krizler canınızı sıkabilir. Sosyal çevrenizden, ancak çok da sevmediğiniz bir kadının desteğiyle maddi kazancınız artabilir.

BALIK : Duygu, mantık dengenizi kurarsanız; amacınıza ulaşabileceğiniz bir hafta. Çok fazla iş ve kazanç odaklı olacaksınız. Ancak ailenizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Aslında ruhunuzun da bir molaya ihtiyacı var. Sağlık sorunu olanlar bu hafta iyileşebilir veya tedavileri olumlu sonuç verebilir.

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