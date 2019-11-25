Haftalık burç yorumları 25 Kasım - 1 Aralık: Burçları bu hafta neler bekliyor?

25.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:43

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 25 Kasım - 1 Aralık haftalık burç yorumları...

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25 KASIM - 1 ARALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Bu hafta ani ve krizli olaylara karşı oldukça dikkatli olmalısınız. Özellikle ortaklık ve evliliklerde problem çıkma riski yüksek. Ailenize, evinize odaklanırsanız, sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında ise ; bir anda şanslar ve fırsatlarçıkabilir.

BOĞA : Ticaret, medya, elektronik sektörlerinde çalışanlar; ortaklık anlaşmaları yaparak, kazançlarını artırabilirler. Gelen para bereketli. Duygularla ve fevri hareketler yapma riskine dikkat. Emek verdiğiniz şeylerin karşılığını alabilirsiniz. Bekarlar yabancılarla bir aşka yelken açabilirler.

İKİZLER : Sağlık, evcil hayvan veya çalışanlarla ilgili beklenmedik ani sorunlar çıkabilir. Maddi konular nedeniyle eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. İç sesinize güvenerek kazancınızı artırabilirsiniz.Arkadaş ve sosyal çevrenizde, sizi üzen konularda iyileşmeler olabilir ve moraliniz yerine gelebilir.

YENGEÇ : Bekarlar sosyal çevreleri yüzünden sevgilileriyle sorun yaşayabilirler. Çocuğu olanların da, çocukları ile ilgili ani sorun çıkabilir. Üreme organları veya dolaşım sistemi ile ilgili sağlık sorunlarına karşı temkinli olmalısınız. Kadın desteğiyle amaçladığınız hedefe ulaşma fırsatı mevcut.

ASLAN : Kariyer, yolculuk, eğitim veya hukukla ilgili konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Beklenmeyen bazı ek masraflar canınızı sıkabilir. Ailenizden alacağınız destekle bu masrafı karşılayabilirsiniz. Yalnızlar sevgi dolu bir beraberliğe adım atabilirler. Kariyerde istediğiniz noktaya gelebilirsiniz.

BAŞAK : Hafta başında aile, ev, hafta ortasından itibaren ise; kardeş ve yakın arkadaşınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Yolculuklarda kaza riskine dikkat etmelisiniz. Elektronik cihazlarınızda sorun çıkabilir. Evliler, eşleriyle birlikte sosyal aktivitelere katılarak güzel zaman geçirebilirler.

TERAZİ : Maddi kazancınıza odaklandığınız bir hafta. Aile ve gayrimenkul konularında bazı problemler çıkabilir. Bazı teraziler işten ayrılabilirler. Hislerine güvenerek hareket edenler ise çalışma hayatında istedikleri başarıya ulaşabilirler. Kardeş veya yakın arkadaşınızın ilgi ve sevgisi üzerinizde.

AKREP : İkili ilişkilerde veya ortaklıklarda ani olaylar gelişebilir. Karşı tarafın sözleriyle sizi yanıltma riskine dikkat etmelisiniz. Hislerinizle hareket etmenizin yararınıza olacağı bir hafta. Maddi anlamda ise oldukça şanslısınız. Ancak sevgili veya çocuğunuzun çıkaracağı ek masraflar canınızı sıkabilir.

YAY : Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeniay etkisiyle, her konuda güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevgiliniz veya çocuğunuzla ilgili beklenmedik sorunlar çıkabilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızdan alacağınız destekle; evlilik veya ortaklık gibi konulardaki problemleri çözme fırsatı var.

OĞLAK : Sosyal olmak isteyeceğiniz bir hafta. Sezgisel ve hassas olabilirsiniz. Ani öfke krizine dikkat etmelisiniz. Aile veya emlak ile ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Enerjinizi doğru kullanarak, bereketli bir ortaklık veya evliliğe adım atma şansını yakalayabilirsiniz.

KOVA : Yolculuk yapmak veya yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Kendinizi adadığınız kardeş veya yakın arkadaşınızın yaptıkları nedeniyle duygusal anlamda yara alabilirsiniz. Arkadaş çevreniz ve partnerinizin desteğini alarak moral bulabilirsiniz. Gelirinizdeki artış yüzünüzü güldürebilir.

BALIK : Hafta başında yolculuk, eğitim, hukuk, hafta ortasından itibaren ise; kredi, miras, ek gelir gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ödeme dengesini sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi doğru yansıtamayabilirsiniz. Sorumluluk alarak emek verdiğiniz konularda, istediğinizi elde edebilirsiniz.