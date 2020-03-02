Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

02.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:54

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 2 - 8 Mart haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Geçmişten gelen sorunlar sizi meşgul edebilir. Davranışlarınız kadınlar tarafından eleştirilebilir. Aile, ev, gayrimenkul gibi konularda aniden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eskiden tanıdığınız ve bağlantınız olan kişilerle yeni bir anlaşma yapabilirsiniz.

BOĞA : Oldukça aktif ve yoğun geçecek bir hafta sizi bekliyor. Hukuk, eğitim, yurtdışı bağlantılı işlerdeki sorunları aşabileceksiniz. Kardeş ve yakın arkadaşlarınıza destek vermeniz, sizin için de iyi olacak. Geçmişten gelen bazı borçları ödemeniz gerekebilir.

İKİZLER : Konumunuza odaklanacaksınız. Çalışma hayatı olanlar güzel anlaşmalar yaparak kazançlarını artırabilirler, kendilerine güvenleri artabilir. Miras, borç gibi konularda duygusal karalar vermeniz sizi üzebilir. Geçmişte emek verdiğiniz işler bir anda neticelenebilir.

YENGEÇ : Yurtdışı, hukuk, eğitim, turizm bağlantılı işlere yoğunlaşacaksınız. İlişkiler konusunda, etrafınızdaki kadınlar tarafından eleştirilebilirsiniz. Aile veya eşinizden gelecek destekle, hedefinize ulaşabilirsiniz. Biz değil, biraz da ben demenizde fayda var.

ASLAN : Ödeme, miras, kredi gibi konular haftanın ana teması. Ayak veya bacakla ilgili başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. Aile, ev konularında geçmişten gelen sorunlar zorlayıcı olabilir. İçe dönerek, maddeye değil de maneviyata yönlenmek iyi gelecektir.

BAŞAK : Eşiniz veya ortağınızla aranızdaki meselelere odaklanacaksınız. Haftanın ikinci yarısında ise; çalışanlar veya sağlığınızlailgilenebilirsiniz. Kadersel olaylar kapınızda. Çocuğunuz veya sevgilinizle ilgili geçmişten gelen sorunlar çözümlenebilir ve rahatlayabilirsiniz.

TERAZİ : Hafta genelinde aşk, çocuk ve hobiler ön planda. Ek masraflar nedeniyle, etrafınızdaki kadınlarla tartışabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, hukukla ilgili işlerinizde çözüme ulaşabilirsiniz. Kardeşiniz veya yakın çevrenizin desteğiyle, hedeflediğiniz noktaya gelebilirsiniz.

AKREP : Ailenizle ilgilenebilir veya emlak işlerine yoğunlaşabilirsiniz. Yapacağınız fazla harcamalar nedeniyle, büyükleriniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Özveriyle emek verdiğiniz ilişki ve ortaklıklarda yüzünüz gülecek. Kadınlar tarafından imajınızla ilgili eleştiri alabilirsiniz.

YAY : Kardeş ve yakın çevrenizle bolca vakit geçirebilir, elektronik cihaz veya araba alabilirsiniz. Hafta başında ani fırsatlar yakalayabilirsiniz. Daha disiplinli ve çalışkan olacaksınız. Etrafınızdaki kadınlarla geçmişten gelen sorunlar nedeniyle tartışabilirsiniz.

OĞLAK : Maddi konuların öne çıkacağı bir hafta. Duygularınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Enerjinizi güzelce yansıtabileceksiniz. Evlilik, ortaklık konularında, aile desteğini de alarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Şehir içi trafikte kaza ve baş çarpma riskine dikkat.

KOVA : Anneniz veya eşinizden kaynaklı olarak duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, turizm, hukuk sektöründe çalışanlar yeni anlaşmalar yapabilirler. Aile büyüklerinizin hastane masrafı için harcama yapabilirsiniz. Hafta sonu kalabalık ortamlarda bulunacaksınız.

BALIK : Ön planda olmak isteyebilirsiniz. Kardeş veya yakın çevrenizle ilgili aldığınız sorumluluklar ve verdiğiniz emeklerin karşılığını bulabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden kadınlar sayesinde gelirlerinizde artış olabilir. Geçmişte yaptığınız çalışmaların neticesini de alabilirsiniz.