Haftalık burç yorumları 18 - 24 Kasım: Burçları bu hafta neler bekliyor?

17.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:59

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 18 - 24 Kasım haftalık burç yorumları...

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18 - 24 KASIM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Aileden kadınlarla anlaşmak zor olsa da, akılcı davranarak durumu yönetebilirsiniz.Kariyerde sorumluluklar ağır gelebilir ve yorulabilirsiniz. Kendinizi etrafınıza iyi ifade edebileceğiniz bir hafta. Maddi ve manevi anlamda sizi üzen konuları çözme fırsatını bulabilirsiniz.

BOĞA : Bu haftanın ana teması; evlilik ve ortaklı işler. Hafta ortasından itibaren bazı boğalar; duygusal davranarak ve fevri bir çıkışla işten ayrılabilirler. Hukuk, eğitim, yurt dışı veya yolculuk konularında aksilikler yaşayabilirsiniz. Bazı anlaşmalar yaparak kazancınızda artış sağlayabilirsiniz.

İKİZLER : Sağlık, çalışanlar, evcil hayvan gibi konulara odaklanmanız gerekebilir. Evliler, eşlerinin aile büyükleriyle problem yaşayabilirler. Kredi, miras, ameliyat gibi konularda sorun çıkabilir. Çalışanlar ise; güzel anlaşmalar yapabilirler. Arkadaş çevrenizdeki kırgınlıklar aşılarak ilişkiler düzelebilir.

YENGEÇ : Evlililik ve ortaklıklardaki sorunlar devam etse de; sorumluluk aldığınız konularda istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Maddi konularda duyguları abartma eğiliminde olsanız da; mantığınızı devreye sokarak dengeyi kurabilirsiniz. Sağlığınızla veya çalışma hayatınızla ilgili sorunları çözebilirsiniz.

ASLAN : Ortak iş yaptığınız insanlarla, doğru stratejiyi geliştirseniz de, kariyer hayatınızda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşler duyguyla değil, mantıkla hareket ederlerse kriz yönetimi yapabilirler. Hafta başında; eğitim, hukuk, yurt dışı, hafta ortasından itibaren ise, ödeme konularını çözebilirsiniz.

BAŞAK : Bu hafta kadınlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta başında ödeme, kredi; hafta ortasından itibaren ise; evlilik veya ortaklıkla ilgili problemleri çözebilirsiniz. Yolculuk, eğitim, hukuk konularında beklenmedik aksilikler çıkabilir. Kariyer hayatında emeklerin karşılığını alabilirsiniz.

TERAZİ : Bu hafta evlilikler ve ortaklıklar kadersel temalı sınavlarla geçebilir. Ancak duygu-mantık dengesini sağlayarak, bu durumdan daha güçlü çıkma fırsatı da mevcut. Kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızdan güçlü destekler alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı maddi konular ön plana çıkabilir.

AKREP : Eşiniz veya ortağınızla uyumu yakalasanız da; hayatın getirdiği bazı ani olaylar canınızı sıkabilir. Bu hafta çocuğunuzla ilgili devam eden sorunları aşıp, rahatlayabilirsiniz. Bekarlar ise; sevgilileriyle aralarındaki problemleri çözebilirler. Güzel anlaşmalar yaparak kazançlarınızı artırabilirsiniz.

YAY : Dışarıda çok vakit geçirmeniz nedeniyle aile içinde kırıcı diyaloglar gelişebilir. Çocuğu olanlar; eşleriyle çocuktan kaynaklı bir nedenle ani kriz yaşayabilirler. Bekarlar ise; sevgilileriyle kendilerini beklenmedik sorunlar içinde bulabilirler. Maddi anlamda oldukça bolluğa ulaşabilirsiniz.

OĞLAK : Kadınlarla anlaşmakta oldukça zorlanabilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla ilgili kırgınlıkları aşabilirsiniz. Aile ile kariyer hayatınız arasında kalarak yorulabilirsiniz. Böbrek ve boyun sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönem. Evlilerin ben değil de, bize odaklanması mutluluk verebilir.

KOVA : Yurt dışı, eğitim, hukuk konularında iş yapanlar; hedefledikleri güzel anlaşmalara imza atabilirler. Böylelikle kariyer anlamında da istedikleri noktaya ulaşabilirler. Evliliklerde kardeş veya yakın arkadaş yüzünden bazı sorunlar yaşanabilir. Ancak akılcı davranarak sorun aşılabilir.

BALIK : Maddi konularda ani kriz ihtimaline dikkat. Hedeflediğiniz bazı gelirleri elde etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı duygusal yaralarınızın iyileşeceği bir hafta. Bekarlar sevgilileriyle, evliler de çocuklarıyla ilgili bazı hayallerine kavuşabilirler. Böbrek veya başla ilgili sağlık sorunlarına dikkat.