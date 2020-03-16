Haftalık burç yorumları 16 - 22 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 16 - 22 Mart haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 16 - 22 Mart haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Perşembe gününe kadar daha içe dönük iken; cumadan itibaren kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir hafta. Bazı konularda yanıldığınızı fark edip, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Evliliklerin özellikle sınanacağı zamanlar. Ortak iş yapanlar da ortaklığı ve anlaşmaları bozabilirler. Dikkat!

BOĞA : İnziva moduna gireceksiniz. Çalışma arkadaşlarınızla veya çalışanlarınızla problem yaşayabilirsiniz. Fiziksel olarak değişim ve yenilikler denemek için güzel bir dönem. Maddi gelirlerinizdeki artışla yüzünüz gülecek. Başkalarının ne dediğini fazla kafanıza takmayın.

İKİZLER : Aktif ve sosyal olacaksınız. Evliliğinizde duygu anlamında, gereğinden fazla kendinizi adadığınızı fark edip üzülebilirsiniz. Tam da bu nedenlerle artık; biz varız ama, ben de önemliyim ve varım demelisiniz. Uzun süredir emek verdiğiniz işlerin, maddi karşılığını alma zamanı geldi.

YENGEÇ : Hafta başı konumunuza ve genel hayat kalitenize odaklanırken; hafta sonu eğitim, yolculuk konularına odaklanacaksınız. Bir süredir sorunlu giden evliliklerde, kariyer sorunlarının da eklenmesiyle, hafta sonu öfke patlamalarına neden olabilir ve ayrılığa kadar gidebilir.

ASLAN : Hukuk, eğitim, yurtdışı işleri ön planda olacak. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yanlış arkadaşlara emek verdiğinizi anlayarak üzülebilirsiniz. Sorumluluklarınıza odaklanabileceksiniz. İnsanlara empatiyle yaklaşacak ve onların davranış nedenlerini anlayarak sorunları aşabileceksiniz.

BAŞAK : Evlilik ve ortaklıklara yoğunlaşacağınız bir hafta. Çocuğunuzla ilgili bir problem nedeniyle eşinizle gerilim yaşayabilirsiniz. Sakin kalabilmek önemli. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı iş yapanların kazançlarında artış olabilir. Sorumluluk aldığınız konularda isteğinize ulaşabilirsiniz.

TERAZİ : Ayak ve bacak sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde çıkan sorunlar büyüyebilir, dikkatli ve sakin olmakta yarar var. Sahnede çalışanlar için, şehir dışı ve yurt dışı bağlantı yapma fırsatı mevcut. Hafta sonu bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih edecekler.

AKREP : Aile, çocuk ve hobiler ön planda. Bekarlar haftanın ilk yarısında sevgilileriyle vakit geçirirken, ikinci yarısında ailelerine odaklanacaklar. Kardeş veya yakın arkadaş yüzünden eşle tartışma riskine dikkat. Emlak yatırımı yapmak isteyenler bu hafta anlaşarak, imza atabilirler.

YAY : Aile ve kardeşlerinizle bolca vakit geçirebilirsiniz. Duygu ile düşünce dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak mantıklı hareket ederseniz istediğinizi elde edebilirsiniz. Ortaklı ticaret yapanlar için yeni sözleşme yapma şansı yüksek. Böylece maddi sorunlarınız düzelebilir.

OĞLAK : Maddi kazançlarınıza yoğunlaşacaksınız. Aklınızla hisleriniz çelişebilir. Sorumluluklarınıza karşın, getirinin düşük olması nedeniyle işten ayrılarak, yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız her konuda güzel sonuçlar alacaksınız. Eşinizin ailesi yüzünden tartışma çıkabilir.

KOVA : Maddi kazancınız istediğiniz seviyeye çıkabilir. Ancak bazı anlaşmalarınız bozulabilir. Salı gününden itibaren kendinize ve dış görünümünüze odaklanacaksınız. Doğru stratejiyle enerjinizi olumlu kullanabilirsiniz. Kardeş veya yakın çevreniz tarafından destekleneceksiniz.

BALIK : Genel anlamda kendinizle ilgili konulara odaklanacaksınız. Pazar günü evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Sevdikleriniz için ekstra masraflar yapabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde aldığınız sorumluluklar sayesinde ilişkiler düzelebilir. Bazı balıklar eşleri veya ortakları tarafından kandırılabilirler.