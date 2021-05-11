Haftalarını çevrimiçi kutladılar
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Haftalarını çevrimiçi kutladılar

Haftalarını çevrimiçi kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma Derneği'nin dezavantajlı bireyleri, tam kapanmaya denk gelen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı çevrimiçi görüşerek kutladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma Derneği'nin dezavantajlı bireyleri, tam kapanmaya denk gelen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı çevrimiçi görüşerek kutladı.

Engelliler Haftası nedeniyle telefonlar üzerinden görüntülü konuşan dezavantajlı bireyler, derneğin engelsiz atölyesinde bir araya gelmeyi iple çektikleri, bir birlerini özlediklerini dile getirdi.

"Engelleri zihinlerden kaldıralım"

En başta bakışlardaki ve zihinlerdeki engellerin kalkması gerektiğini söyleyen Dernek Başkanı Ayten Altunkaynak, şu şekilde konuştu:

"Engelli vatandaşlarımıza dair sorunlar ve çözüm önerileri bu hafta içerisinde yoğun bir şekilde gündeme gelmektedir. İnsanlığın ortak sorunu olan ve bir gün her insanın başına gelme ihtimali olan engellilik hali ancak toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürülebilir. O halde engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için toplum, birey, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. En başta bakışlardaki ve zihinlerdeki engellerin kalkması için ciddi bir zihniyet dönüşümü için çalışılmalıdır. Çağdaş toplum anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği unutulmamalı ve bu doğrultuda insan onuruna yakışır bir şekilde hayata katılımları sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bilinçli bir toplum oluşturmak bilinçli nesiller yetiştirmekten geçer." - AMASYA

Haftalarını çevrimiçi kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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