Haftalardır Devreden Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

6 Temmuz Süper Loto sonuçları, kısa bir süre önce açıklandı. 11 kez devreden Süper Loto'da çekiliş akşam saatlerinde gerçekleşti.

37 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye, Ankara Keçiören'e çıktı. Bir kişi, bu gece milyoner oldu.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 Temmuz Süper Loto sonuçları:

2, 5, 24, 39, 45, 49