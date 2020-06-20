Haftalar sonra Sakarya'da cadde ve sokaklar boş kaldı 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir aradan sonra Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeni ile kısa süreli olarak geri getirildi.

1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir aradan sonra Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeni ile kısa süreli olarak geri getirildi. Sakarya'da LGS kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar 6 saatliğine boş kaldı.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluk ile birlikte virüsün bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında tüm Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Sakarya'nın en işlek cadde ve sokakları da uzun bir süre sonra boş kaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler saat 15.00 itibari ile sona erecek. İstisnalar dışında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken kısıtlamanın son bulmasıyla caddelerin yeniden hareketlenmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA