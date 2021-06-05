Haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbullular sokağa akın etti

Korona virüs vaka sayılarının düşmesiyle haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar kendini park, bahçe, sahil ve sokaklara attı.

Korona virüs vaka sayılarının düşmesiyle haftalar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar kendini park, bahçe, sahil ve sokaklara attı. Trafik yoğunluğu öğlen saatlerinde yüzde 60'ların üzerine çıktı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vaka sayılarının düşmesiyle cumartesi günleri uygulanan kısıtlama Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla kaldırılmıştı. Haftalar sonra gelen kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlara sokağa akın etti. İstanbul'da yollarda yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu öğlen saatlerinden itibaren yüzde 60'ların üzerinde görüldü. E-5 karayolu Avcılar Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametinde de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında da yoğunluk olduğu gözlendi. Avcılar Sahil Parkı'nda vatandaşlar tarafından yoğunluk oluşturuldu. Park içerisinde devriye gezen güvenlik görevlileri vatandaşları maske ve mesafe konusunda sık sık uyardı.

Ailesiyle birlikte parka oturmaya gelen Selma Çaldıran isimli vatandaş, "1 buçuk yıldır içerideydik. Çocuklar çıkardı 'anne çıkalım' dediler. Dedim aslında beni çıkarmayın evde oturmaya alıştım dışarıda yoruluyorum diye yine de çıkardılar. Mesafemize dikkat ediyoruz kalabalıklara girmiyoruz. Kalabalıkmış ben tahmin etmedim bu kadar insanın dışarıda olduğunu" dedi.

Ailesiyle dışarıya gezmeye gelen bir diğer vatandaş ise "Eskiye göre sakin daha kalabalık olurdu eskiden. Mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Maskeni çıkarıp dolaşan ve güvenlik görevlilerinin maske için uyardığı bir genç ise kendisine neden maskesiz olduğu sorusu üzerine, "Elim ıslandı ondan yok maskemi takamadım. Öylesine çıkardım. Yanlış bir şey bu yaptığım. Güvenlik görevlileri de uyardı ama yapacak bir şey yok" şeklinden konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı