Haftalar sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazı kıldı
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Haftalar sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazı kıldı

Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü vatandaşların da cuma namazına katılması dolayısıyla camiye sığmayan cemaat yol ve kaldırımlarda namaz kıldı.

Haftalar sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazı kıldı
12.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:50

Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü vatandaşların da cuma namazına katılması dolayısıyla camiye sığmayan cemaat yol ve kaldırımlarda namaz kıldı.

Yeni alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. İzin saatleri aralığında belirlenen kurallar dahilinde dışarı çıkan ve cuma namazı kılmak isteyen 65 yaş ve üstü ile diğer vatandaşlar camilere akın etti. Merkezdeki Nur Camisi'ni ve avlusunu dolduran vatandaşlar, yol kenarlarında ve kaldırımlarda namaz kıldı. Kimisi de kamu kurumlarının bahçesinde namazlarını eda etti. Kırıkkale'de haftalar sonra cuma namazına katılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeniden camilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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