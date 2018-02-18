Haftada Sadece 48 Kişi Kabul Ediyorlar! Sınırsız Özgürlükler Adası: Coco Plum
Belize'de bulunan Coco Plum adası, ziyaretçilerine özgürlükleri sonuna kadar yaşatmak konusunda oldukça iddialı. Her şeyin serbest olduğu adaya gidebilmek için sıraya girmek gerekiyor.
Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan Coco Plum adasına girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest. İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar.
KİŞİ BAŞI 6 BİN DOLAR
Belize'deki Coco Plum adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLI
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
ÇIPLAKLIK SERBEST
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak. Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.
ÇOCUKLULAR ALINMIYOR
Ada balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Çocuksuz olmak koşuluyla elbette. Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
Her yıl yoğun talep gören adada Haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.
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Sınırsız özgürlük ne demek.?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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özgürlükle ne alaka ya sanki zorunlu kısıtlı olan şeyler varmış gibi insanların ahlaki kuralları var onlara uyucan ben özgürüm diyip birini öldüreyim ozaman özgür olmak insanın canının istedigi herşeyi yapabilecegi anlamına gelmez zalimlik ve ahlaksızlıkdiye birşey vardı öncelikle bunları anlamak gerekirCevap Yaz Yayından Kaldır
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insan gibi özgür yaşamak için çıplaklık şart mı? oysa haftası 600 tlye antalyada o kadar güzel tatil yapılır ki ))Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırKEYİFCİ: 600 lira uçak biletine bile yetmiyor ne tatili2 2 Yayından Kaldır
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Her ülkenin hayvan barınma yerleri vardır buralarda caddelerde hayvanlar her zaman özgürce hareket edebiliyorlar eşrefi mahluk olan insan insanca yaşamaktan sıkılmış hayvani yaşamayı tercih ediyor.şaşmamak elde değildir.Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır